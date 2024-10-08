BMW отзывает автомобили пятой и седьмой серий из-за дефекта рулевого вала

BMW of North America объявила об отзыве автомобилей модельных годов 2024 и 2025 из-за потенциального дефекта рулевого вала.

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Отзыв затрагивает 982 автомобиля. В список моделей входят 5 серия, 7 серия, а также полностью электрические модели i5 и i7. Проблема связана с двойным универсальным шарниром рулевого вала, который может выйти из строя, что приведет к резкому увеличению усилия на руле, создавая риск потери контроля над автомобилем и повышая вероятность аварии.

Модели, подпадающие под отзыв:

2024-2025 5 серия:

- 530i полный привод

- 540i полный привод 2024-2025 i5:

- i5 eDrive40

- i5 M60 полный привод

- 2025 i5 xDrive40 2024

7 серия:

- 740i полный привод

- 760i полный привод

- 750e полный привод 2024-2025 i7:

- i7 eDrive50 - i7 xDrive60

- i7 M70 xDrive

Дефектный двойной шарнир рулевого вала может привести к внезапной поломке, усилию при управлении, тем самым, создавая опасность на высоких скоростях и при резких маневрах. BMW планирует оповещать владельцев с 15 ноября 2024 года. Дилеры бесплатно заменят дефектные рулевые валы.

Владельцам рекомендуется следить за поведением рулевого управления и обращаться в сервисный центр в случае появления необычных симптомов. Для дополнительной информации можно связаться с поддержкой клиентов BMW.