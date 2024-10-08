Renault Twingo четвертого поколения засветился на картинках перед премьерой

14 октября прототип нового Renault Twingo E-Tech будет представлен на Парижском автосалоне, а в серийную модель с начальной ценой менее 20 000 евро он превратится в 2026 году.

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Renault анонсировала «четвёртый», полностью электрический Twingo E-Tech в ноябре прошлого года, тогда это был всего лишь дизайн-концепт, а платформа нового хэтчбека находилась в стадии определения. Ходили слухи, что «четвёртый» Twingo породнится с одной из новых моделей марки smart (она сейчас находится под контролем китайского холдинга Geely), но они не подтвердились. Переговоры Renault с концерном Volkswagen на тему совместной разработки бюджетных электромобилей действительно велись, но ни к чему не привели — Volkswagen в итоге объявил, что будет разрабатывать свой самый дешёвый электромобиль самостоятельно и представит его в 2027 году.

Renault в результате поисков остановила выбор на китайской инжиниринговой компании, имя которой не разглашается, она поможет разработать новый Twingo к 2026 году обеспечит ему доступную начальную цену — чуть менее 20 000 евро. При этом производиться новый Twingo будет по-прежнему в Европе, на словенском заводе Renault в городе Ново-Место.

Сегодня пресс-служба Renault объявила, что новый Twingo будет впервые показан живьём на ближайшем Парижском автосалоне с 14 по 20 октября и опубликовала несколько новых рендеров хэтчбека четвёртого поколения. Как мы уже знаем, «четвёртый» Twingo формой кузова и отдельными элементами декора цитирует хэтчбек первого поколения, справивший премьеру в Париже в октябре 1992 года.

«Первый» Twingo считался очень инновационным с точки зрения компоновки, а его миловидный дизайн пришёлся по душе многим европейцам, благодаря чему однообъёмный хэтчбек расходился в Европе тиражом более 200 тысяч в год. Следующие два поколения были более традиционными в плане стиля и менее успешными, поэтому неудивительно, что при разработке хэтчбека четвёртого поколения компания Renault решила воспроизвести на новом уровне стиль «первого» Twingo: сохранены однообъёмный кузов, дугообразная оптика и круглые дверные ручки, но дверей теперь пять, а не три, а колёса заметно увеличились в размерах. Салон нового Twingo пока не раскрыт, но, полагаем, там тоже будут цитаты и ссылки на хэтчбек первого поколения.

Renault рассчитывает продавать не менее 150 тысяч экземпляров Twingo E-Tech в год, что в свете глобального замедления спроса на электромобили представляется слишком амбициозной планкой даже с начальной ценой менее 20 000 евро.

Добавим, что на ближайшем Парижском автосалоне Renault представит также серийную версию нового, полностью электрического Renault 4 E-Tech и эффектный концептуальный шутинг-брейк Renault Embleme с водородно-электрической силовой установкой.