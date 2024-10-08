Спорткар Lexus LC получил обновки к 2025 модельному году

Изменения, которые получили купе и кабриолет японской марки, представленные на американском рынке, не коснулись техники.

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Спортивный автомобиль Lexus LC дебютировал в виде купе с посадочной формулой 2+2 в 2016 году, а кабриолет присоединился к нему в 2019-м. Главным рынком сбыта этой модели стали Штаты. За прошедшее время двухдверки модернизировали минимально, однако их продажи по-прежнему держатся на плаву. По данным сайта Goodcarbadcar.net, за первые три квартала текущего года на американском рынке было продано 1294 экземпляра, что всего на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Теперь американский офис Lexus презентовал спорткар LC 2025 модельного года. Посвежевшие купе и кабриолет в очередной раз получили порцию довольно скромных обновок, которые позволят им оставаться конкурентоспособными. Версиям купе LC 500 и LC 500h повысили жёсткость кузова, кроме того, модели расширили цветовую палитру, теперь она предлагается в вариантах Ultrasonic Blue, Mica 2.0, Copper Crest, Cavier, Cloudburst Grey, Iridium, Ultra White, Infrared, Flare Yellow и Nori Green Pearl.

Изменения у купе Lexus LC 2025 модельного года есть и в салоне. Так, пассажирские сидения теперь отделаны алькантарой, а для исполнения LC 500h в комплектации Sport доступны накладки из углеродного волокна. Кроме того, салон посвежевшей двухдверки получил дополнительные варианты цветовых решений интерьера – Black, Toasted Caramel и Rioja Red.

Для кузова кабриолета LC 2025 модельного года теперь тоже доступен цвет Iridium, ещё он получил различные варианты индивидуализации, в этом поможет обновлённый конфигуратор. Так, посвежевшую двухдверку можно снабдить верхом из углеволокна, 21-дюймовыми коваными колёсными дисками чёрного цвета и декоративными элементами из затемнённого хрома. Отделка салона может иметь бело-синюю цветовую схему, а мягкая крыша – фирменный оттенок красного или синего.

Под капотом у Lexus LC 500 Coupe и Convertible по-прежнему находится 5,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель V8. Его отдача, как и раньше составляет 477 л.с., а максимальный крутящий момент – 540 Нм. Он работает в комплекте с десятиступенчатой гидромеханической коробкой передач, которая передаёт всю мощность на задние колёса. Купе LC 500h по-прежнему оснащается гибридной установкой, в основе которой находится мотор V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная мощность системы равна 359 л.с.

Стартовая цена купе Lexus LC 500 2025 модельного года равна 100 425 долларов (эквивалентно примерно 9,66 млн рублей по текущему курсу), за вариант LC 500h просят не менее 103 575 долларов (около 9,96 млн рублей). Стоимость посвежевшего кабриолета начинается с отметки 107 625 долларов (порядка 10,35 млн рублей).

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что спортивный кроссовер Lexus LBX Morizo RR с техникой от Toyota GR Yaris стал серийным. На японский рынок такая новинка вышла в конце августа.