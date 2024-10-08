Названы десять самых дорогих опций в автомобилях

Современные автомобили предлагают множество опций, включая технологические усовершенствования, эстетические улучшения и функции для бездорожья. Онлайн-конфигураторы значительно упростили процесс выбора и настройки автомобиля под индивидуальные требования. Однако с расширением ассортимента опций растут и их цены, что может увеличить стоимость автомобиля на сотни тысяч рублей. В этом материале, совместно с журналистами SPEEDME.RU, рассмотрим 10 самых дорогих опций на автомобильном рынке, не включая ультралюксовые модели.

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1. Электрические регулировки передних сидений (Mini Countryman) — 94 500 рублей

Хотя многие автомобили уже имеют электрорегулировку сидений в базовой комплектации, Mini Cooper Countryman предлагает её как дополнительную опцию только в версии Signature Plus. Варианты дополнений, такие как тонировка стекол (47 250 рублей) и запасное колесо (23 625 рублей), также доступны, но базовая версия Premium комплектуется стандартными сиденьями.

2. Багажник на крыше (Lexus GX) — 149 310 рублей

Установка прочного и коррозионно-стойкого багажника на крыше нового Lexus GX обойдется в 149 310 рублей. Это решение станет удобным для тех, кто часто перевозят крупногабаритные грузы.

3. 19-дюймовые литые диски (Audi A4) — 222 075 рублей

Для моделей Audi A4 в комплектациях Premium Plus и Prestige предлагаются 19-дюймовые диски, которые значительно улучшают внешний вид автомобиля по сравнению со стандартными 18-дюймовыми колесами.

4. Развлекательная система для второго ряда (Jeep Grand Wagoneer) — 245 228 рублей

Для длительных поездок на Jeep Grand Wagoneer можно добавить развлекательную систему с двумя 10,1-дюймовыми экранами, системой Amazon Fire TV и портами HDMI и USB за 245 228 рублей.

5. Металлические цвета кузова (Porsche Cayenne) — 268 680 рублей

Некоторые металлики для Porsche Cayenne, такие как Arctic Grey и Montego Blue Metallic, стоят 268 680 рублей, что делает их самыми дорогими цветами для этой модели.

6. 21-дюймовые алюминиевые колеса (Alfa Romeo Stelvio) — 189 000 рублей

Премиальные 21-дюймовые колеса с уникальным дизайном доступны для версии Quadrifoglio модели Alfa Romeo Stelvio за 189 000 рублей.

7. Пакет 3D-технологий (Mercedes-Benz S-Class) — 283 500 рублей

Флагманский Mercedes-Benz S-Class можно оснастить пакетом «3D Tech» за 283 500 рублей, который включает в себя распознавание лиц и 3D-панель приборов с отслеживанием глаз водителя.

8. Краска Frozen Brilliant White/Portimao Blue Metallic (BMW M4) — 340 200 рублей

Дорогие варианты окраски для BMW M4 и других моделей серии M стоят 340 200 рублей, значительно превышая цену стандартных цветов.

9. Черная крыша (Ford Explorer) — 462 525 рублей

Окраска крыши Ford Explorer в черный цвет обойдется почти в 463 000 рублей, что делает её одной из самых дорогих опций на рынке.

10. Автономные функции вождения (Tesla) — 756 000 рублей

Самая дорогая опция — функция «Full Self-Driving» от Tesla, стоимость которой составляет 756 000 рублей. Эта функция предлагает более продвинутую систему помощи водителю, но не обеспечивает полного автопилотирования.