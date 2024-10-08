Эксперт сравнил ВАЗ‑1111 "Ока" с Daihatsu Cuore и Mitsubishi Minica

«За рулем» сравнил ВАЗ‑1111 Ока с Daihatsu Cuore и Mitsubishi Minica.

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Дебют серийного ВАЗ‑1111 Ока в 1989 году стал очень важным для СССР событием. Тем более, что еще до начала серийного производства об автомобиле много писали в прессе как о современном, но максимально доступном.

Компактная микролитражка, по сути, открыла в нашей стране новый класс автомобилей. Условными аналогами были лишь серпуховские мотоколяски, а также уже забытый ЗАЗ‑965. В Европе подобных машин тоже было относительно немного. В основном суперкомпакты делали японские компании.

Практически одновременно с ВАЗ‑1111 стартовали его одноклассники – очередные поколения крошек Daihatsu Cuore (Mira) и Mitsubishi Minica. ВАЗ‑1111 Ока Daihatsu Cuore Mitsubishi Minica

Сумма и разности

Конструктивно – по двигателю, трансмиссии, основным узлам ВАЗ‑1111 Ока на рубеже 1990‑х годов на фоне зарубежных аналогов был абсолютно современным и конкурентоспособным. Конечно, по дизайну Ока была гармоничной, но уже не передовой, а качество изготовления микролитражки оставляло желать лучшего.

Не менее важно, что японские компании в погоне за покупателями даже для суперкомпактов предлагали широкий выбор двигателей, трансмиссий, опций, включая, например, кондиционер. Всего этого Ока так и не дождалась. Но в наших суровых условиях сверхкомпактные модели особой популярностью не пользовались. Хотя многие до сих пор мечтают о том, чтобы Оку возродили.