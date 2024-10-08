АвтоВАЗ задумался о выпуске спортивных версий Lada Iskra

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, как обстоят дела с проектом Lada Iskra.

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"Производственная площадка подготавливается, уже стартуют работы по настройке конвейера, так что у нас все идет по плану. Начнем выпуск этой модели с невысокой скоростью для гарантирования качества, потом постепенно будем разгоняться. Это, кстати, касается и опций. Тестовая сборка назначена до конца этого года. Спортивные версии Iskra рассматривали, но пока отложили на будущее. Вообще на базе этой модели есть желание выпустить что-то нишевое. Iskra будет новым бестселлером, в этом нет никаких сомнений. Что касается цены, то она будет между Granta и Vesta", - отметил топ-менеджер.

Напомним, Lada Iskra была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума. В семейство модели войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Основным силовым агрегатом для новинки станут мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с. Он будет работать в паре с пятиступенчатой "механикой", версия с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. - с шестиступенчатой механикой. Также Lada Iskra получит двигатель 1,6 литра и вариатор.

Полное интервью с Дмитрием Костроминым будет опубликовано на сайте "РГ" в ближайшее время.