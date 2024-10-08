В Белоруссии появилась новая автомобильная марка «И-пай»

В Белоруссии стартуют официальные продажи автомобилей eπ. Первым местные дилеры получат большой (длина — 4 880 мм) лифтбек 007. Его дизайн отмечен престижной премией Red Dot за выдающийся дизайн: автором стиля значится Хеннинг Кнопфле, в послужном списке которого — создание нескольких моделей Mercedes-Benz и Volvo.

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Для eπ007 предложены несколько версий тяговой батареи производства CATL — ёмкостью 28,40, 56,8 или 70,26 кВт∙ч. Время быстрой зарядки аккумулятора на специальных станциях постоянного тока от 30% до 80% занимает всего 26 минут.

Торговать новинкой будут 12 автоцентров по всей Белоруссии. Публике предложат четыре задне- и полноприводные модификации, притом самая мощная — отдачей 544 л.с., что разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Новый eπ007 доступен по цене от 85 500 рублей — это 2 480 000 российских. При таких ценах (это уровень бензиновых машин среднего класса) электрическая пятидверка имеет вполне осязаемые перспективы на рыночный успех.

Кроме того, в Белоруссии также представили большой Geely за 3 000 000 рублей: новый седан E8 имеет габариты 5010 х 1920 х 1465 мм, а размер колёсной базы составляет 2925 мм.