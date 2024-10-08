Культовая Toyota Camry может похвастаться своими продажами в США

Японские седаны с ДВС всё ещё очень популярны у американских покупателей. Toyota опубликовала результаты реализации за III квартал текущего года в США. Из отчёта становится понятно, что практически полное отсутствие электромобилей не сказывается на увеличении продаж на одном из важнейших рынков японского автопроизводителя.

Самая популярная на данный момент модель бренда в США — кроссовер RAV4, который за три месяца был продан 350 331 раз, что на 15.7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для американского рынка этот автомобиль уже бестселлер, который ещё долгие годы будет в топе продаж.

За девять месяцев было реализовано 227 576 Toyota Camry, а это значит, что ежедневно в США продавали в среднем 833 экземпляра этой модели. Таким образом, за год прибавка составила 4,4%. В сентябре же рост продаж чуть скромнее — всего на 1,7% (22 934 единицы), но всё идёт в общую копилку.

Хорошо идут дела и у Corolla. В сентябре было реализовано 177 092 седанов, что на 6.9 % больше, чем в сентябре прошлого года. Таким образом, в день Toyota продаёт на американском рынке в среднем 648 автомобилей этой модели.

Эксперты отмечают, что ни GM, ни Ford не смогли удержаться в сегменте седанов среднего класса. Им пришлось выйти из «игры», что только усилило позиции Toyota.

Стоит напомнить, что в 2023 году Toyota была названа самым продаваемым брендом в мире четвёртый год подряд. Результат прошлого года — 9 483 137 автомобилей. Её люксовое подразделение Lexus также показало фантастический рост в 2023 году, поставив 824 258 автомобилей, что на целых 132% больше, чем годом ранее.