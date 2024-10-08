Эксперт объяснил, для чего антифриз красят в разные цвета

Россиянам объяснили, для чего антифриз красят в разные цвета. Антифриз, или охлаждающая жидкость позволяет мотору не перегреваться. Состав жидкостей имеет небольшую вариативность — это смесь воды и этиленгликоля или пропиленгликоля.

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Этиленгликоль очень похож на воду. И он очень токсичен. Именно поэтому жидкость окрашивают в яркие цвета. Красители придают антифризам флуоресцентные свойства, что помогает легко определить место утечки по цветному следу. Если использовать ультрафиолетовую лампу, то в местах протечек жидкость будет ещё и светиться.

С помощью разных расцветок антифризы различают по технологии изготовления и типу. У европейских производителей цвет указывает на класс, который должен быть продублирован на канистре. Нужный для автомобиля класс производитель указывает в документах на машину.

На автомобилях немецкого и российского производства используются классы жидкостей G 11, G 12, G 12+ и G 13, что зависит от двигателя. Антифризы с G-маркировкой чаще всего окрашивают в несколько цветов. Так, синий и зелёный используют для класса G11. Это самый распространенный тип, разработанный для атмосферных двигателей.

Красный и розовый относятся к G12. Этот класс антифриза применяется для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей с турбонаддувом, которые устанавливают, например, Ford, Renault, Hyundai-KIA, Volvo и другие производители.

Жёлтый и оранжевый принадлежат классу G13, разработанный для форсированных или спортивных двигателей автомобилей и мотоциклов. В составе жидкости используется менее токсичный пропиленгликоль. Поэтому этот антифриз более дорогой.

Эксперты предупреждают: антифриз разных цветов смешивать нельзя.