Эксперт назвал пять моделей Renault, которые можно купить в России

Если "китайцы" ввозились по параимпорту в Россию с самого начала, то, как уверяет, Autonews, ситуация с Renault была иной: везти их из-за рубежа было невыгодно из-за небольшой маржинальности. Тем не менее, у дилеров можно найти в продаже модели французской марки.

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Хорошо знакомый россиянам Renault Sandero Stepway стоит 2,4 млн рублей, причём это стоимость автомобиля 2022 года выпуска! Чуть дороже стоит кросс-купе Arkana, тоже выпущенное два года назад.

За непредставленный официально на российском рынке в досанкционные времена 7-местный компактвэн Renault Lodgy дилеры просят 2,8 млн рублей. Машина тоже не новая - 2022 год, но без пробега.

Lodgy и Arkana попали в топ самых дешевых новых моделей Renault в России, пишет Autonews.

За 2,9 млн рублей можно купить компактвэн Renault Express 2023 года с пятиместным салоном. Самым дорогостоящим автомобилем в подборке моделей Renault, доступных к покупке в РФ, стал Renault Talisman 2023 года выпуска - универсал с 200-сильным двигателем и богатым опциональным оснащением, оценённый в 6,1 млн рублей.