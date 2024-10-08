Tesla снял с продажи самый дешевый Model 3

Версия Tesla Model 3 с одним электрическим мотором больше не предлагается к продаже на рынке США. Производитель приостановил реализацию самой дешевой модификации электрокара.

Tesla Model 3 в самой бюджетной версии предлагался с одним электрическим мотором, установленным на задней оси. Стоимость такого автомобиля на рынке США составляла 38 990 долларов или 3 700 000 рублей. На рынке США такое исполнение больше не предлагается в продаже. В компании заявили, что причиной такого решения стали литий-железо-фосфатные батареи, которые использовались при производстве.

Напомним, что батареи для сборки бюджетной Tesla Model 3 выпускались в Китае. Повышение импортных пошлин заставило компанию Tesla отказаться от данной модификации электрокара. В противном случае производителю пришлось бы значительно повысить стоимость автомобиля на рынке. Теперь американцам предлагается переднеприводная версия Long Range, которая предполагает увеличенный запас хода. В линейке также есть полноприводная модификация электрокара и топовая комплектация Performance.

Напомним, что в 2023 году производитель Tesla провел обновление модели Model 3. Это было первое масштабное изменение за последние 6 лет выпуска автомобилей. Электрокар сменил внешний вид и получил новое оформление салона. Кроме того, в списке опций появились новинки. В ходе обновления производитель поработал и над запасом хода, который вырос сразу на 11-12%.

Для электрокара с системой заднего привода был заявлен запас хода в 554 км по циклу WLTP. В модификации Long Range показатель составлял 678 км на полном заряде. В третьем квартале текущего года американская компания продала на рынке 462 890 электрокаров. Данный показатель на 6.4% больше результата 2023 года. Растут и объемы производства - за отчетный период увеличение составило 17.6%.