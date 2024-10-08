В Volkswagen призвали пересмотреть пошлины на китайские автомобили

VW призвал пересмотреть пошлины с учётом китайских инвестиций в экономику Европы. Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме заявил, что ЕС следует рассмотреть вопрос о корректировке своих высоких пошлин на электромобили китайского производства, чтобы учесть инвестиции, которые сделаны в Европе.

По его словам, со стороны КНР возможны ответные карательные пошлины на немецкие автомобили, которые могут затронуть машины Volkswagen, произведенные в Китае, а также немецкий экспорт, включая Audi, Porsche или Lamborghini. Он напомнил, что Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz продают в Китае около трети всей своей продукции.

«И именно поэтому мы однозначно против таких новых правил», — объяснил свою позицию Блюме.

По его словам, компании, которые инвестируют и создают рабочие места в Европе, должны получать льготы, возможно, даже освобождение от пошлин или хотя бы более низкую ставку пошлины.

Днём 4 октября Еврокомиссия сообщила, что страны-члены ЕС одобрили предложенные ранее пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. За инициативу Еврокомиссии проголосовали только 10 из 27 стран ЕС, среди которых были Франция и Италия. Германия, Венгрия и ещё две страны выступили против, открыто говоря о возможной полномасштабной торговой войне с КНР. При этом 12 государств воздержались в решении этого вопроса. Против пошлин выступили и крупнейшие немецкие производители — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.