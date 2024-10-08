Эксперт рассказал об особенностях подержанного Nissаn Note

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал об особенностях модели Nissan Note. Сейчас на рынке можно найти экземпляры 11-13 лет с пробегом менее 150 тыс. километров.

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«Мотор 1.4 (88 л. с.) сочетается только с механикой Renault JH3 (применялась на Весте и Ларгусе). Мотор 1.6 (110 л. с.) – с ней же или исключительно живучим четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco RE4F03A (ставили на Гранту). Оба двигателя до 150 тыс. километров обычно не подводят, затем сказываются износ цепного привода ГРМ и накопление нагара», — отметил эксперт.

По словам Зиновьева, кузов отличается высокой устойчивостью к коррозии. Но передняя подвеска имеет слабости: опорные подшипники стоек и сайлентблоки нужно менять каждые 40-60 тыс. километров.