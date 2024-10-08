Toyota и Subaru работают над новым кроссовером

Toyota и Subaru выпустят новый электрокроссовер в 2026 году.

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Японские компании продолжают сотрудничество в сфере «батарейных» машин. Три года назад дебютировали кроссоверы-близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, а в январе 2026 года будет представлен новый совместный электромобиль, пишет Nikkei Asia. Он встанет на конвейер предприятия Subaru в Ядзиме и будет продаваться в Японии, Европе и США.

Новый электрокросс Toyota и Subaru будет построен на той же платформе, что и bZ4X c Solterra — это «тойотовская» e-TNGA, она же Subaru Global Platform. Ожидается, что уже продающиеся кроссоверы поделятся с новинкой некоторыми узлами, что сократит расходы и поможет ускорить разработку и производство.

Экономия будет весьма актуальной: по данным инсайдеров, партнеры собираются выпускать по 15−20 тысяч экземпляров новой модели ежемесячно. bZ4X и Solterra пока не могут похвастаться такими темпами продаж, хотя спрос постепенно растет. В США, например, было реализовано только 13 577 и 9137 экземпляров соответственно за девять месяцев 2024 года.

В мае Subaru объявила, что к концу 2026 года на рынке появятся четыре электрокара, созданные вместе с Toyota. Одним из них должен стать большой трехрядный кроссовер. Его собирались поставить на конвейер завода в штате Кентукки в 2025 году, но Toyota на фоне сокращения «зеленого» рынка отложила старт производства до середины 2026-го.

В отличие от ряда автопроизводителей, направивших все силы на электрификацию, Toyota и Subaru продолжают заниматься ДВС. Так, в мае они объединились с Mazda для создания универсальных ДВС, которые будут совместимы с несколькими видами топлива — преимущественно углерод-нейтральными.