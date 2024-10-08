Jetour полностью рассекретил новый кроссовер T1, который ждут в России

В Москве можно будет купить Jetour T1: первые снимки. Китайский производитель опубликовал первые изображения нового кроссовера, продажи которого на домашнем рынке начнутся до конца 2024 года. В перспективе автомобиль с гибридной силовой установкой доберётся и до России.

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Внешне машина более всего напоминает старший T2, уже знакомый россиянам. Машину можно будет узнать по квадратной головной оптике с оригинальным рисунком, диодным элементам на решётке радиатора, нарочито массивным бамперам, угловатым формам и квадратному профилю.

Габаритная длина вседорожника составляет 4706 мм, ширина 1967 мм, высота — 1845 мм, размер колёсной базы равен 2810 мм.

В движение модель приводит гибридная силовая установка, в состав которой входят 1,5-литровый наддувный двигатель на 156 сл и 220 Нм, электромотор и трёхступенчатая трансмиссия DHT. Характеристики агрегатов не раскрываются, но известно, что на электротяге паркетник способен проезжать до 117 км, а общий запас хода достигает 1400 км.

© CarNewsChina

© CarNewsChina

В салоне появятся виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюймов, отдельно стоящий 15,6-дюймовый монитор медиасистемы, под которым расположен блок управления климат-контролем и прямоугольные дефлекторы.

Кроме того, на снимках можно заметить два слота для смартфонов, крупный селектор трансмиссии и блок физических кнопок с шайбой выбор ездового режима.

В Китае продажи Jetour T1 начнутся до конца года по цене от 110 тысяч юаней (1,5 млн рублей).