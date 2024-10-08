Аналитики подсчитали, сколько в России электромобилей

Названы самые популярные марки электрокаров среди россиян. По состоянию на первое полугодие в России зарегистрировано зарегистрировано 16,9 тыс. электромобилей японских марок. Это 33,3% от общего количества электрокаров в нашей стране. Таким образом, каждый третий EV принадлежит японским брендам, сообщают аналитики агентства «Автостат».

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На втором месте по количеству моделей выходят китайские марки. На них приходится 27,2% всех электромобилей в России. Это 13,8 тыс. EV из КНР на середину 2024 года.

На третьем месте по количеству выходят немецкий марки — 7,4 тыс. единиц, это 14,7%. На четвёртом — американские — 8,8 тыс. электромобилей (13,4%). Замыкают пятёрку российские электрические модели — 4,4 тыс. штук и долей 8,6%. На долю всех остальных приходится 3%.

Среди японских марок главенствует Nissan. Среди китайских — Zeekr. Немецкие электромобили принадлежaт Volkswagen и Audi. Все американские EV в нашей стране — это Tesla. А среди отечественных — «Москвич» и Evolute.