В Подмосковье с ноября заработают платные парковки

В Подмосковье с 1 ноября заработают платные парковки. В области появится 27 платных зон с тремя сотнями парковочных мест, сообщает местное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Первыми платные стоянки получат четыре города: Красногорск, Королев, Реутов и Видное. Средства, которые будут поступать в бюджет городских администраций, обещают тратить на благоустройство и ремонт.

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В Красногорске платная стоянка появится у Дома Правительства Московской области и у Московского областного суда. В Королеве платной сделают Железнодорожную улицу, в Реутове — улицу Ленина, Ашхабадскую и Дзержинского. В городе Видное платить придется за парковку на Заводской улице, Советском проезде и Советской улице до Сбербанка.

Вблизи железнодорожных станций час будет стоить 40 рублей, на городских улицах — 50. В выходные оставлять машины можно будет бесплатно.

Оплатить парковку можно будет так же, как в Москве. Можно отправить смс на номер 7757, воспользоваться приложением «Парковки России» или голосовой оплатой на номер 3210. Штраф за неоплату — 2,5 тысячи рублей.

В Москве с 1 ноября изменится максимальная стоимость парковки. На некоторых улицах введут динамический тариф, который зависит от загруженности. При большом количестве свободных мест стоянка будет бесплатной, при их отсутствии стоимость увеличится до 800 рублей в час.