Российский дилер «Рольф» выйдет на рынок такси и каршеринга

Российский дилерский холдинг «Рольф» заявил о планах выйти на рынки такси и каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании Светлану Виноградову.

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«Холдинг выходит на рынок такси, аренды и каршеринга под собственным брендом», — говорится в публикации.

Виноградова не уточнила, как именно холдинг планирует реализовываться на указанных рынках.

До этого «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».