Компания Richard Mille выпустила хронограф в стиле гиперкара McLaren W1. Часы RM 65−01 McLaren W1 сделаны из титана и композита, используют механизм RMAC4 и оснащены функцией быстрого завода. Также хронограф имеет ротор с изменяемой геометрией, благодаря которому скорость автоматического завода подстраивается под активность владельца.

© Motor.ru

Часовой бренд Richard Mille представил сплит-секундный хронограф в стиле нового McLaren W1. В часах используется механизм RMAC4, работающий с частотой 5 герц (36 000 пк/ч), благодаря которому показания могут быть измерены с точностью до 1/10 секунды. Плата и мосты хронографа сделаны из сплава на основе титана Grade 5, верхняя часть безеля — из композита Carbon TPT толщиной в самом тонком месте всего полмиллиметра. Эстетику W1 передает не только цветовая гамма, но и скелетонизированный титановый циферблат, напоминающий рисунок колес.

© Richard Mille

По части технологий RM 65−01 McLaren W1 тоже не уступает супергибриду. Например, в хронографе установлен ротор с изменяемой геометрией, который позволяет регулировать скорость автоматического завода в зависимости от уровня физической активности владельца. Кроме того, часы оснащены механизмом быстрого завода и селектором функций, работающим по принципу коробки переключения передач. Переключением заведует кнопка в центре заводной головки, а на выбранную функцию указывает стрелка у отметки «4 часа».

© Richard Mille

© Richard Mille

© Richard Mille

Тираж RM 65−01 McLaren W1 ограничен 500 экземплярами, а стоить часть будут 250 тысяч евро, что соответствует 24,5 миллиона рублей. Сам W1 будет выпущен в количестве 399 штук с начальной стоимостью 2,1 миллиона долларов (201,9 млн р.). Гиперкар оснащен 1275-сильной установкой на базе двигателя V8 и может разгоняться до 300 километров в час за 12,8 секунды.