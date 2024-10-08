Электромобили в Германии впервые обошли дизельные машины по продажам

Автомобильная отрасль Германии столкнулась с серьёзным спадом: в сентябре продажи автомобилей продолжили снижаться. Реализация бензиновых моделей упала на 15,2%, а дизельных — на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за месяц было продано 208 848 автомобилей, что на 7% меньше, чем в прошлом сентябре.

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Впервые продажи электромобилей превысили дизельные, составив 34 479 единиц, что на 8,7% выше по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, отмечают журналисты 32CARS.RU, этот рост не смог компенсировать общее сокращение спроса на авто, так как многие покупатели откладывают приобретение, не находя среди предложений от немецких автопроизводителей привлекательных электромобильных альтернатив.

За последние три месяца наблюдается устойчивое падение рынка: в июле снижение составило 2,1%, в августе — 27,8%, а в сентябре — ещё 7%. Немецкие автоконцерны, несмотря на попытки сохранить спрос на традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, пока не успевают предложить решения, способные удовлетворить растущий интерес к электромобилям.