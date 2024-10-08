ГАЗ представил новый малотоннажник

ГАЗ показал созданный по заказу «Газпрома» аналог «Газели». По рамной архитектуре, силовому агрегату и другим компонентам новинка, которая пока не имеет собственного названия, идентична «Газели Next». Но главное отличие — в эффектной внешности: с узкими светодиодными фарами, большой решёткой радиатора и окрашенным бампером сложной формы. Модель первыми смогли увидеть посетители Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2024).

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В движение машину приводит трёхлитровый атмосферник серии Evotech, потребляющий сжатый природный газ. Для питания мотора автомобиль оборудован тремя газовыми баллонами, в которых хранится метан.

На выставке ПМГФ-2024 показан вариант мобильной мастерской: её внутренним убранством занималась фирма Envio Group. В мастерскую можно пройти непосредственно из 5-местной кабины, так как отсеки разделены сдвижной дверью.

Представители автозавода не видят никаких препятствий, чтобы наладить производство таких автомобилей, ведь агрегатная база, как уже было сказано, полностью повторяет устройство серийной «Газели Next».

А ещё ГАЗ начал выпускать полноприводные Gazelle NN: появились даже «живые» фото новинки.