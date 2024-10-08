УАЗ раскрыл объем производства автомобилей

Раскрыто, сколько машин собрал УАЗ в 2024 году. В период с января по сентябрь с конвейеров Ульяновского автозавода сошло 28 515 автомобилей. Продано на российском рынке за тот же период 26 040 машин — это на 4,8% больше, чем по итогам трёх кварталов прошлого года.

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В пресс-службе компании «Соллерс» сообщили, что большая часть объёма выпуска пришлась на коммерческое семейство СГР, то есть «Буханки» — 10 926 экземпляров.

Помимо этого, с начала года предприятие выпустило 8 449 внедорожников «Патриот», 4 670 грузовиков «Профи», 4 013 «Пикапов», а также 457 внедорожников «Хантер».

Ранее сообщалось, что УАЗ «Хантер» получит новый мотор и станет на треть мощнее. В Sollers работают над унификацией внедорожника с более современными семействами «Патриот» и «Пикап». Это значит, что на смену мотору ЗМЗ-409 придёт более современный агрегат ЗМЗ Pro. Рабочий объём не изменится (2,7 литра), а мощность увеличится на треть: со 112 до 149 лошадиных сил! На закате карьеры «Хантер» станет самым динамичным.

Тем временем готовится масштабное обновление логотипа УАЗ. Новую эмблему сняли на фото. Ульяновский автомобильный завод отказался от хромированной эмблемы бренда. Её заменит упрощённый вариант, выкрашенный в чёрный цвет.