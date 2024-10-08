В России представили зимнюю версию мотоцикла Aurus

Зимняя версия мотоцикла Aurus Merlon представлена на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

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«Зимний вариант мотоцикла Aurus Merlon выделяется своим футуристическим дизайном бокового прицепа. Внутри него находится дополнительная тягово-аккумуляторная батарея, которая увеличивает запас хода в холодное время года и обеспечивает лучшую развесовку мотоцикла», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon — 200 км. Время зарядки: до 1,5 часов от станции и до 10 часов от бытовой сети. В комплектацию мотоцикла входит подогрев рукояток руля и сидения, бесключевой доступ и система ABS. Электродвигатель разрабатывается в партнерстве с крупной российской компанией, специализирующейся на создании аналогичных компонентов разной сложности.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия.