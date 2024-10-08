Новый Honda CR-V можно купить в России по цене дешевле «китайцев»

Кроссовер Honda CR-V вернулся на российский рынок с ценой от 3,1 млн рублей.

© За рулем

Автомобили теперь доставляются по альтернативным схемам, и продают на классифайдах. За минимальную цену 3,1 млн рублей компания из Находки предлагает новый CR-V 2024 года с 1,5-литровым 193-сильным турбомотором и передним приводом. В классе конкурирующих моделей китайские автомобили стоят дороже.

Например, Chery Tiggo 7 Pro Max в топовой версии начинается от 3,15 млн рублей, а Geely Atlas — от 3,29 млн рублей. Jaecoo J7 без скидок не доступен дешевле 3,15 млн рублей. Гибридный CR-V 2024 года можно приобрести за 3,3 млн рублей во Владивостоке, он оснащен силовой установкой мощностью 204 л.с. с 2,0-литровым бензиновым двигателем (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею), вариатор и 184-сильный электромотор.

В Альметьевске новый бензиновый CR-V стоит 3,7 млн рублей. В его комплектацию входит панорамная крыша, климат-контроль, мультифункциональный руль и многое другое. В Приморье цены на CR-V могут достигать 5 млн рублей, а в Москве минимальная цена составляет 4,2 млн рублей.

Отметим, что официальные поставки новых автомобилей Honda в Россию прекратились в марте 2022 года, поэтому новый CR-V шестого поколения формально на наш рынок не вышел.