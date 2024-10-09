iPhone 16 сравнили с 15 и 14 и выбрали лучший за свои деньги

Эксперт YouTube-канала Droider рассказал, стоит ли тратиться на новый iPhone 16 или лучше смотреть на более старые модели.

iPhone 14 — последний Айфон с «чёлкой». Дальше появились вместо неё «острова». При этом у iPhone 15 и 16 увеличилась по сравнению с 14-м максимальная яркость: с 800 нит до 1000 в обычных условиях. При этом почему-то на базовых моделей всё ещё частота обновления 60 Гц и нет Always On Display.

Что касается камер, то разница между смартфонами не такая уж значительная. Самое серьёзное обновление фронталки у iPhone 16 — это возможность снимать в Dolby Vision. Между основными модулями разница уже более существенная. 14-й в этом плане сильно отстаёт от собратьев. У него меньше разрешение в целом и нет возможности снимать в супервысоком разрешении на 24 МП. Также у него нет Smart HDR, цифрового зума. У 16-версии появилась хорошая макрокамера. Наконец, у iPhone 15 и 16 есть 2-кратный зум без потери качества, чем не может похвастаться 14-й. Примеры фотографий — ниже.

На всех трёх моделях стоят разные процессоры. На iPhone 14 — А15, на iPhone 15 — А16, на iPhone 16 — А18. У последнего не только улучшилась производительность, но и решилась проблема с нагревом, а ещё добавились функции ИИ от Apple (Apple Intelligence).

Что касается автономности, то у iPhone 14 ёмкость аккумулятора 3279 мАч (20 часов воспроизведения экранного видео и 16 часов через интернет), у iPhone 15 — 3349 мАч (те же результаты), у iPhone 16 — точно неизвестно (но обещают 22 часа воспроизведения экранного видео и 18 часов через интернет).

В целом iPhone 14 прожил 10 часов 39 минут, iPhone 15 — 10 часов 58 минут, iPhone 16 — 12 часов 15 минут. 14-я и 15-я версии поддерживают зарядку на 25 Вт, а 16-я — на 30 Вт.

© Droider

© Droider

© Droider

© Droider

© Droider

© Droider

Вывод

Все три смартфона на самом деле разные и подойдут для разных типов людей. iPhone 14 выглядит проигрышнее всего, но всё равно это по-прежнему достойный девайс, который хорошо фотографирует, тянет новую iOS 18, а ещё он стоит недорого на фоне остальных.

iPhone 15 — «золотая середина» на сегодня. Это базовый смартфон с новым дизайном, Type-C вместо Lightning, достойным процессором, обновлённой камерой на 48 МП, актуальными технологиями, ярким экраном на 2000 нит.

Наконец, iPhone 16 — это глоток свежего воздуха. Именно базовая модель в этом году получила обновлений больше, чем Pro-версия. Это и 8 ГБ оперативной памяти, и камеры, и скорость зарядки. Но цена сейчас выглядит завышенной, поэтому лучше перед его покупкой ещё подождать.