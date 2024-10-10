Специалист раскритиковал идею на запрет любых электронных устройств за рулем

Специалист высказался на тему запрета на любые электронные устройства за рулём. Член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов убеждён в необходимости широкого публичного обсуждения инициативы Министерства транспорта РФ.

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Напомним, речь о проекте постановления, подготовленного Минтрансом, в котором с 1 марта будущего года предлагается запретить водителям во время движения автомобиля пользоваться любыми электронными устройствами, курить, держать кофе или воду в руках. Кроме того, под запрет попадают навигаторы и мобильные телефоны, в которых может быть навигационная программа, если они занимают руки во время движения и отвлекают от дороги. При принятии этих норм всё перечисленное будет рассматриваться как нарушение Правил дорожного движения.

Холодов напомнил, что дальнобойщики в дороге связываются с коллегами, пользуются рациями с тангентами, для чего их нужно брать в руку. По мнению эксперта, стоит подумать об этих мерах в связи с ездой на трассе или при определённой скорости движения.

В настоящее время проект находится на рассмотрении независимой антикоррупционной экспертизы.

Ранее стало известно, что российским водителям могут запретить использование во время вождения электронных сигарет и вейпов. Соответствующие поправки в ПДД готовит Министерство транспорта РФ, причём приравнены курительные принадлежности будут к смартфонам. По предварительным данным, поправки планируется внести в пункт 2.7 правил. Если нововведения будут приняты, то действие запрета будет распространяться и на электронные сигареты и другие устройства, которые «занимают руки». Штраф за нарушение составит 1,5 тысячи рублей.