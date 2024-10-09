Представлен новый электрический минивэн Foxtron Model D

Тайваньский IT-гигант Foxconn продолжает диверсифицировать бизнес и расширяет потенциальную линейку электромобилей: сегодня представлен минивэн Foxtron Model D, его массовое производство планируется начать в 2026 году.

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Основанная в 1974 году компания Foxconn (она же Hon Hai Precision Industry или Hon Hai Technology Group на международном рынке) сегодня является одним из крупнейших в мире OEM-производителей электроники, в частности она — главный подрядчик по сборке техники американской компании Apple.

С начала текущего десятилетия Foxconn занимается диверсификацией бизнеса и хочет стать в том числе крупным производителем электромобилей, соответствующее подразделение называется Foxtron Vehicle Technologies, оно было основано в 2020 году как совместное предприятие Foxconn и Yulon Motor (этой тайваньской компании принадлежит марка Luxgen).

Начиная с 2021 года компания Foxtron представила целый ворох концептов и прототипов электромобилей на собственной модульной платформе MIH, но пока серийными стали только среднеразмерный кроссовер Foxtron Model C и большой автобус Foxtron Model T, причём кроссовер продаётся на Тайване как Luxgen n7, а не как Foxtron Model C. Изначально Foxconn хотела как сама производить машины под брендом Foxtron, так и предоставлять свои разработки другим компаниям как OEM-поставщик, но в итоге привычная для Foxconn ниша OEM стала приоритетной, так что бренд Foxtron может и вовсе не выйти на рынок, то есть останется, так сказать, для внутреннего потребления и бизнес-окружения.

Сейчас Foxconn ищет новых партнёров в автобизнесе и заключает перспективные сделки. Весной этого года тайваньская компания купила 50-процентную долю в немецкой ZF Chassis Modules GmbH — разработанная немцами платформа, по данным британского журнала Autocar, легла в основу представленного сегодня минивэна Foxtron Model D. Известно также, что новые модели Foxtron будут продаваться под новой маркой Ceer из Саудовской Аравии, заточенной как раз под освоение сторонних платформ и технологий.

Короче говоря, Foxtron Model D — это своеобразная заготовка, которую с небольшими изменениями можно превратить в конечный продукт того или иного бренда. Добавим, что у Foxconn есть собственный автозавод в американском штате Огайо мощностью 650 тысяч машин в год, он был куплен в 2021 году у обанкротившегося американского стартапа Lordstown Motors, на этом заводе планировалось наладить массовое производство электромобилей другого американского стартапа — Fisker, но тот тоже минувшим летом пошёл ко дну. Теперь Foxtron хочет к концу следующего года локализовать в США кроссовер Model C, но пока непонятно, под каким именно брендом.

Дизайн минивэна Foxtron Model D разработала знаменитая итальянская студия Pininfarina, но снаружи тайваньский минивэн почему-то сильно напоминает китайский Xpeng X9, вышедший на рынок в прошлом году. Габаритная длина Foxtron Model D — 5195 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1785 мм, колёсная база — 3200 мм, заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления cx составляет 0,23 (у Xpeng X9 — 0,227).

Подробностей о платформе немного: известно, что у неё 800-вольтовая электрическая архитектура и полноуправляемое, регулируемое по высоте шасси. Мощность двухмоторной силовой установки — 650 л.с., ёмкость батареи — 100-120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 660 км по циклу WLTP.

Семиместный салон Foxtron Model D отделан высококачественными материалами с внутренней подсветкой и медными вставками. Самые комфортные кресла — во втором ряду, своими массивными спинками со встроенными громкоговорителями они напоминают кресла бизнес-джетов и дорогих яхт. Плоская галёрка со складными подголовниками рассчитана на пассажиров попроще.

В свете начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили есть некоторые сомнения в том, что Foxconn ждёт успех в автобизнесе, но пока что тайваньская компания явно не намерена отступать и продолжает генерировать новинки.