Кредиты больше не будут выдавать под залог автомобилей

В России скоро перестанут выдавать кредиты под залог автомобилей. До 1 января 2025 года Банк России должен получить полномочия ограничивать потребительские кредиты под залог машины. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии рассказал, что такие займы в последние годы стали слишком популярны.

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Кредиты под залог автомобиля могут выдаваться как физическим, так и юридическим лицам. Из-за простоты и скорости, такие займы пользуются большой популярностью. Клиент отдаёт ПТС автомобиля в банк, но продолжает ездить на своём автомобиле. Кроме банков, такие кредиты выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Вероятно, будущие ограничения затронут именно их.

С одной стороны, у таких займов нет никаких поручителей, не нужны справки о доходах, а процентная ставка сравнительно невысокая. Но с другой стороны, клиент рискует остаться без автомобиля, если не выплатит заём. Кроме того, это обязывает оформлять КАСКО. И даже если с машиной что-то произойдёт, долг придётся отдавать в полном размере.

Подобные кредиты относятся к категории «быстрые деньги», комментирует эксперт. Банк России старается снизить закредитованность населения. В том числе за счёт повышения ключевой ставки, из-за чего оформлять кредиты становится менее выгодно. По той же причине займы под залог машины привлекли внимание регулятора. Это один из вариантов потребительского кредита, а именно их ограничивают в первую очередь. По словам экономиста, подобное ужесточение сделает доступность кредитования ещё ниже.