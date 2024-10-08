Эксперт рассказал, за какие улучшения автомобиля можно лишиться прав

В российских ПДД есть способ лишиться водительских прав из-за желания сделать свой автомобиль красивее.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", 90% штрафов в стране выписывают за нарушение скоростного режима - превышение дозволенной скорости на 60-80 километров в час. Но есть и совершенно нелепые примеры, о которых нужно рассказывать в автошколах.

В частности, прав можно лишиться, если украсить автомобиль светодиодной лентой. Само по себе это вроде бы не запрещено, но если лента меняет цвет, наказание может быть серьезным. В статье 12.5 КоАП говорится, что наказание за использование красного сигнала, светящего вперед - а подсветка днища светит во все стороны - грозит лишение водительского удостоверения до полугода.

Также права могут отобрать за использование спецсигналов синего цвета. За это КоАП предполагает наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до полутора лет. А часть 5 административного кодекса позволяет отбирать права до двух лет за использование "мигалки" в движении.