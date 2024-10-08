В «Рольфе» предрекли скорую ценовую войну на авторынке

О том, что ценовая война на авторынке может начаться через две недели, заявила Светлана Виноградова, первый заместитель гендиректора холдинга "Рольф".

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По её мнению, главной причиной этого станет то, что китайские автопроизводители рискуют не выполнить поставленных планов по продажам на 2024 года при текущих темпах реализации.

Ранее "РГ" сообщала, что первая неделя октября стала рекордной по количеству проданных новых транспортных средств. Главной причиной стала инерция рынка: покупатели скупают автомобили, пока их цены не стали ещё выше в связи с увеличением ставок утильсбора.