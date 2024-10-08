BYD запускает строительство автозавода в Турции

Китайский BYD инвестирует миллиард долларов в автопромышленность Турции. Президент Ассоциации поставщиков автомобильных деталей (TAYSAD) Альберт Сайдам заявил, что китайский автопроизводитель BYD планирует построить завод и научно-исследовательский центр в Турции, что станет первой иностранной инвестицией в местный автомобильный сектор за 27 лет. Размер вложений оценивается в один миллиард долларов.

© Quto.ru

Уже определено место строительства производства — западная провинция Маниса. BYD планирует начать строительство в начале 2025 года, а запуск конвейера должен произойти уже в I квартале 2026 года. BYD Türkiye Otomotiv будет производить 200 тысяч автомобилей в год и обеспечит рабочими местами до 12 тысяч человек.

В июле текущего года крупнейший производитель электромобилей BYD подписал соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции о создании завода и инвестициях в автомобильную промышленность страны. По словам Сайдама, представители китайской компании ведут негласные переговоры с поставщиками по всей Турции.

«Среди них — местные поставщики сидений, пластика, листового металла, форм и шин», — заявил он и добавил, что BYD собирают информацию и ищут пути сотрудничества с местными фирмами.

Ранее министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Качыр заявил, что Турция ведёт активные переговоры с китайским автопроизводителем Chery об инвестициях в автомобильную промышленность.