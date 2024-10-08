Lexus LC обновился для США

Двухдверка получила новый цвет кузова от лимитированного LC 500 Inspiration Series, доработанное шасси и углепластиковый декор. Гамма силовых установок прежняя: атмосферный V8 5.0 либо гибридная силовая установка на базе V6 3.5.

Купе Lexus LC для американского рынка получило небольшую порцию обновлений и шагнуло в 2025 модельный год. Теперь спорткар можно заказать в сером цвете Iridium — раньше в него красили только лимитированный LC 500 Inspiration Series. Двухдверка с V8 обзавелась передней и задней распорками в днище, которые немного улучшили управляемость, а LC 500h с пакетом Sport получил углепластиковые накладки на пороги. Новшество салона — частичная отделка пассажирского сиденья алькантарой.

© Lexus

Представлен обновленный Lexus LC для Европы

Через программу персонализации Bespoke Build для Lexus LC доступны углепластиковая крыша, черные 21-дюймовые кованые колеса и уникальная бело-синяя цветовая схема интерьера. Все bespoke-спорткары будут отмечены специальной плашкой в салоне, а также сертификатом подлинности, напечатанным на традиционной японской бумаге Васи (Washi) и подписанным главным инженером проекта LC Ясуси Муто.

© Lexus

Lexus приготовил для Европы «вулканический» LC

Под капотом LC 500 по-прежнему стоит пятилитровый «атмосферник» V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента, работающий в паре с десятидиапазонным автоматом Direct-Shift. Гибридный LC 500h оснащен силовой установкой на базе двигателя V6 3.5, комбинированная отдача которой составляет 359 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Щепотка зелени: крутые гибриды