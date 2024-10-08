Эксперт прогнозирует мертвый сезон на авторынке в начале 2025 года

В первую неделю октября было продано рекордное количество авто - больше, чем в последнюю декаду сентября. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков считает, что новые ставки утильсбора с 1 октября 2024 года не станут причиной отказа от покупки нового авто для россиян, и продажи значительно просядут лишь в начале 2025 года.

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"Но все идет по тому сценарию, о котором я говорил: нынешнее повышение утилизационного сбора не отвадит покупателей от автосалонов, - говорит Максим Кадаков. - Даже наоборот: продажи в октябре будут явно не ниже, чем в рекордном сентябре. Дилеры продадут 150-160 тысяч машин. Возможно, продажи чуть просядут в ноябре, но в декабре снова будет подъем. Мертвый сезон настанет лишь в январе-феврале".

Эксперты прогнозировали, что после 1 октября цены на авто не будут повышены резко - их перепишут постепенно, и главная корректировка случится в январе, причём и у моделей отечественного бренда тоже. Другими словами, мертвый сезон будет обусловлен невозможностью россиян позволить себе покупку нового ТС.

Ранее в РОАД заявили, что с утверждённой шкалой индексации утильсбора автомобили к 2030 году подорожают в два раза.