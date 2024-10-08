В Россию привезли Volkswagen Polo Plus китайской сборки по цене от ₽1,9 млн.

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На авторынок России вернулся некогда популярный у россиян Volkswagen Polo в альтернативной версии Polo Plus. Речь идет о хэтчбеке китайской сборки, его ввозят в нашу страну из КНР частном образом.

На одном из классифайдов цены на авто стартуют от 1,89 млн. рублей. В такую сумму оценил продавец из Хабаровска автомобиль 2022 года выпуска с механической коробкой передач, он готов привезти его под заказ из Китая. На фотографии в объявлении можно увидеть цифровую приборную панель с мультирулем, при этом нет мультимедийной системы и подогрева сидений.

Установлена обычная заводская магнитола с миниатюрным монохромным дисплеем и USB-портом. Более «богатую» версию Polo Plus 2024 года выпуска автосалон Находки привезет по цене за 2,12 млн рублей. У этой модели есть полноценная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, оригинальные литые колесные диски и другие опции, включая задний парктроник и датчики давления в шинах.

Еще два Volkswagen Polo Plus 2024 года можно заказать в Находке и Москве почти по одинаковой цене – за 2 29 и 2,28 млн рублей соответственно. Эти хэтчбеки оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., он работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.