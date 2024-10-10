У Lexus LX появилась гибридная и внедорожная версии

Внедорожник Lexus LX впервые стал гибридом. В версии LX 700h он получил новую силовую установку на базе битурбодвигателя V6 3.5 и селектор трансмиссии shift-by-wire. Вместе с гибридом дебютировал внедорожный LX Overtrail, плюс компания анонсировала изменения в оснащении для всего семейства.

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Впервые за свою историю внедорожник Lexus LX стал гибридом. Такая версия получила обозначение LX 700h и новую силовую установку на базе битурбодвигателя V6 3.5. Как и у Toyota Tundra, агрегат здесь сочетается с десятидиапазонным автоматом, пристыкованным к ДВС через пакет фрикционов и MGU. Система может переключаться между режимами «только двигатель» и «только электромотор», причем на случай отказа гибридной надстройки японцы оставили «семисотке» и стартер, и генератор.

© Lexus

Батарея, размещенная в задней части пола, заключена в герметичный двухуровневый поддон, оснащенный датчиком протечки. Благодаря этому LX 700h может форсировать броды глубиной до 700 миллиметров. От аккумулятора можно запитать устройства мощностью до 1,5—2,4 киловатта (зависит от региона): для этого под центральной консолью установлен преобразователь переменного тока, а на торце — розетки. Под новую установку усилена рама, изменен кронштейн крепления запаски и задние опоры двигателя.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Гибридная система обеспечивает линейный разгон и хороший отклик при старте, а также помогает на бездорожье. Электромотор тут впервые может быть задействован при включении понижающего ряда раздатки, что пригодится в сценариях, требующих максимально точного дозирования тяги — например при езде по камням, грунтовым дорогам и глубоком снегу. Впрочем, для любителей оффроуда у Lexus есть специальное предложение — новый LX Overtrail с блокировками всех дифференциалов и эксклюзивным цветом кузова Moon Desert.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Одновременно с премьерой LX 700h анонсирован ряд улучшений для всего семейства. Внедорожникам достался опорный раскос радиатора, повышающий общую жесткость кузова, новые виброизолирующие опоры и модернизированные электронноуправляемые амортизаторы AVS. Также появилась новая «приборка» диагональю 12,3 дюйма, передние сиденья с массажем и более мощная беспроводная зарядка. У гибридов к тому же свой селектор трансмиссии — Electro-Shiftmatic, с рычагом, адаптированным под езду вне асфальта.