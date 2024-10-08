В АвтоВАЗе ответили, стоит ли ждать абсолютно новую "Ниву"

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о том, есть ли у компании планы по выпуску новой "Нивы".

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"Может быть, у кого-то и есть. Но у нас точно нет. По поводу существующей машины - стоит сказать, что классическая "Нива" до сих пор в дефиците.

Со следующего года на Legend и Niva Travel появится двигатель 1,8 литра. Главное для нас - не испортить легендарный внедорожник. Еще планируем в два раза увеличить производство Niva Bronto - ее активно покупают. Будет и Niva Sport, но тут нужно понимать, что это нишевый продукт", - отметил топ-менеджер.

Напомним, Дмитрий Костромин также рассказал, что АвтоВАЗ представит минивэн в 2025 году. Кроме того, дизайн кроссовера, выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден.

Полное интервью с Дмитрием Костроминым будет опубликовано на сайте "РГ" в ближайшее время.