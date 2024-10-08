Кроссовер Hyundai Creta получил рестайлинг и мощный мотор

Обновленный кроссовер добрался до бразильского рынка. Там модель теперь представлена исключительно с турбодвигателями.

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У паркетника Hyundai Creta второго поколения ныне два варианта рестайлинга. В большинстве стран Азии и на Ближнем Востоке уже давно присутствует пятидверка с дизайном «под Tucson». А в начале текущего года в Индии дебютировала Крета с куда более внушительным обликом и новым салоном. Так вот, теперь брутальный кросс стал доступен еще и в Бразилии. Как и на индийском рынке, там продают машины локального производства.

Снаружи и внутри бразильская Крета в целом повторила индийскую версию. Если сравнивать с дореформенной российской моделью, которая сейчас известна как Solaris HC, то у кроссовера появились новая радиаторная решетка и более массивные бамперы; светодиодные ходовые огни сделали L-образными (в богатых комплектациях их вдобавок объединяет светящаяся полоска), а блоки фар – «квадратными». Кроме того, паркетнику достались иные задние фонари – они теперь расположены на черной плашке.

В салоне установили новые переднюю панель и блок управления «климатом». Тачскрин мультимедийной системы отныне объединен с виртуальной приборкой (при этом приборы лишились козырька), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Базовая бразильская Hyundai Creta имеет 8-дюймовый экран мультимедиа, обычный кондиционер, шесть подушек безопасности, камеру заднего вида и круиз-контроль. Дорогие исполнения – это мультимедийная система с дисплеем на 10,25 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Одновременно представлена обновленная «оспортивленная» Creta N Line (в Индии такая тоже есть), ее фишки – оригинальные решетка и обвес, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы, другой руль и красный декор в салоне.

Младшую турботройку 1.0 T-GDI слегка модернизировали – она теперь соответствует актуальным местным эконормам. Впрочем, на мощности это не сказалось. Двигатель выдает 120 л.с., в Бразилии этот мотор работает как на бензине, так и на этаноле (мощность от вида топлива не зависит), он все так же сочетается исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом.

А вот атмосферник 2.0 (157 л.с. на бензине или 167 л.с. на этаноле) отправлен в отставку. Вместо него – чисто бензиновая турбочетверка 1.6 T-GDI мощностью 193 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что новый мощный движок положен исключительно самой «роскошной» комплектации Ultimate – «спортивная»Creta N Line довольствуется турботройкой. Ну и отметим, что у индийской Креты своя моторная гамма. При этом и в Индии, и в Бразилии кроссовер бывает только с передним приводом.

За рестайлинговую Hyundai Creta просят 141 890 – 189 990 реалов, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,3 млн рублей по актуальному курсу.