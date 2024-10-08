В Китае зафиксировано рекордное падение цен на машины

Темпы снижения цен в КНР на машины значительно превышают показатели прошлых лет. Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу сообщил, что в период с января по сентябрь 2024 года на китайском рынке легковых автомобилей были снижены цены на 195 моделей, что превышает показатель прошлого года, когда снижение коснулось 150 моделей, и значительно превышает показатель 2022 года, когда производители снизили стоимость всего 95 моделей.

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Последние пару лет одной из главных тем в Китае были ценовые войны автопроизводителей. Данные за последний год показывают, насколько интенсивными они были.

В основном снижение цен касается электрокаров и гибридов, но и ряд топливных моделей также стали гораздо доступнее для китайского покупателя. Если брать средние показатели, то 69 электрокаров подешевели на 23 тысячи юаней (около 311 тысяч рублей), 29 подзаряжаемых гибридов — на 24 тысячи юаней (более 325 тысяч рублей), 13 машин с последовательными гибридными установками стали дешевле на 14 тысяч (около 189 тысяч рублей). Автомобили с ДВС в среднем упали в цене на 15 тысяч юаней (чуть больше 203 тысяч рублей).

Отмечается, что самые значительные ценовые падения пришлись на первую половину года. Эксперты ожидают очередной всплеск падений ближе к китайскому Новому году.

Ассоциация автомобильных дилеров КНР заявила, что совокупные финансовые потери ритейлеров за восемь месяцев текущего года составили 138 миллиардов юаней, или более 19.5 миллиарда долларов.