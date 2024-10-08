Great Wall привез в Россию минивэн Wey 80

Концерн Great Wall сообщил о расширении линейки моделей премиального суббренда Wey на российском рынке: в скором времени в продажу поступит минивэн Wey 80. Публикуем всё, что известно о российской спецификации замены Toyota Alphard.

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Wey 80 будет представлена в двух комплектациях: семиместной Premium и шестиместной Business Lounge с увеличенными колёсной базой и длиной кузова.

Wey 80 в исполнении Premium имеет колёсную базу 3085 мм и кузов длиной 5045 мм. Параметры Business Lounge составляют 5405 и 3275 мм. Также есть различия в клиренсе, он равен 155 и 145 мм соответственно.

Wey 80 оснащён гибридной силовой установкой и системой полного привода. Трансмиссия состоит из 152-сильного бензинового турбодвигателя, а также пары электромоторов с отдачей 95 и 52 л.с. (указана кратковременная мощность в течение получаса).

Комбинированный расход топлива при полностью разряженной батарее составляет всего 6,5 л/100 км для версии Premium и 6,7 л/100 км для версии Business Lounge по китайскому циклу NEDC. Запас хода на электричестве равен 160 и 183 км, максимальный запас в комбинированном режиме - 800 км.

Для российского рынка Wey 80 получил пакет адаптационных изменений, минивэн оснащён подогревами лобового стекла и зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса, всех трёх рядов сидений для комплектации Business Lounge и двух рядов сидений для комплектации Premium, а также имеет антикоррозийную обработку кузова и бачок омывателя увеличенного объема.

Среди опций для Wey 80 заявлены: передний ряд сидений с функциями вентиляции и подогрева, электрорегулировки в 8 направлениях для водителя (есть функция памяти) и в 4 направлениях для пассажира, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином размером 14,6 дюйма,15-дюймовый проекционный дисплей (HUD) Business Lounge, акустическая система с 8 динамиками для комплектации Premium и с 20 динамиками с независимым 16-ти канальным усилителем для комплектации Business Lounge. Также для "бизнеса" предусмотрены трёхзонный климат-контроль и подсветка "звёздное небо".

В России старт продаж Wey 80 планируется до конца 2024 года, цена пока не называется. Купить минивэн в КНР можно за 335 800-405 800 юаней.

Ранее "РГ" сообщала, что о выпуске минивэна задумался АвтоВАЗ.