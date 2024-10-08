Автомобилистам столичного региона рекомендовали отказаться от поездок из-за тумана

Подмосковных автомобилистов призвали отказаться от поездок на машине во время тумана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса. В ведомстве объяснили, что управлять автомобилем во время тумана опасно даже опытным водителям. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше. Министерство посоветовало при плохой видимости отложить поездки, но если это невозможно, то необходимо соблюдать осторожность и следовать некоторым правилам. Так, водителям рекомендуют во время движения использовать противотуманные фары и отказаться от использования дальнего света, потому что он будет отражаться на машину и ухудшит видимость. Помимо этого, следует снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров и перестроений.