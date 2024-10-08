Дилер «Рольф» начнет выпускать автомобильные запчасти

Российский дилер «Рольф» займётся производством запчастей для машин. Новый владелец отечественной компании намерен создать на её базе масштабную экосистему. В частности, по словам Умара Кремлёва, в ближайшее время планируется наладить производство автокомпонентов, запустить на территории Москвы и Санкт-Петербурга сервисы такси и каршеринга, организовать мощную службу поддержки клиентов и возможность заказа любого автомобиля.

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«Всё, что связано с безопасным и комфортным владением автомобилем, должно быть и будет в “Рольфе”. Наша экосистема даст каждому клиенту полный спектр услуг: от заказа машины под индивидуальные потребности до технического обслуживания, запчастей собственного производства, такси, машин в аренду, эвакуаторов, помощи на дорогах, тюнинга. Все это будет агрегировано на единой IT-платформе компании», — подчеркнул Кремлёв.

Так, в конце октября фирма намерена запустить направление помощи на дорогах с собственными эвакуаторами и выездным сервисом. Сообщается, что автомобилисты смогут вызвать специалистов по диагностике, запуску двигателя, заправке кондиционера, шиномонтажу, замене масла, мелкому слесарному ремонту.

Помимо этого, в течение IV квартала 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге появится услуга аренды автомобиля с водителем и без, а также фирменное такси. В шоурумах, тем временем, начнут продавать мотоциклы, квадроциклы, велосипеды и самокаты, а в собственных техцентрах «Рольф» намерен предоставлять услуги по тюнингу и детейлингу машин.