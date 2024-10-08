Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Эксперты сайта Whatcar.com и страховой компании MotorEasy проанализировали сегмент компактных кроссоверов с пробегом и назвали надёжнейших представителей сегмента. Примечательно, что в нём не оказалось ни одного кроссовера Toyota, но зато Duster не подвёл.

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Наименее проблемным, по итогам сводных данных опроса владельцев о поломках своего авто, признан Mini Countryman (2017-2024 годов выпуска). Никаких серьёзных "косяков" в процессе эксплуатации у автомобиля не возникало, а если появлялись какие-то "болячки", то их оперативно устраняли в сервисе.

Audi Q2 образца 2016 года, выпускающийся поныне, занял второе место. "Немец" оказался слаб на двигатель, ремонт которого длится от недели и более.

Гибридный Hyundai Kona стал третьим в общем зачёте и обошёл по надёжности бензинового собрата. Подводят электрика и мультимедиа.

Продолжает список Dacia Duster второго поколения, который тоже оказался слаб на электрическую часть, и в отличие от Hyundai Kona проводил в сервисе больше времени для устранения неисправностей.

Также в список наименее проблемных компактных кроссоверов вошли Volkswagen T-Roc, Suzuki Vitara, Honda HR-V прошлого поколения.