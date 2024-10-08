В России появился в продаже новый Hyundai Sonata в особой версии N-Line

На рынке России появился новый Hyundai Sonata в особой версии N-Line за ₽4,6 млн.

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На авторынке России появилась рестайлинговая версия бизнес-седана Hyundai Sonata в версии N-Line, до этого модель никогда не продавалась в нашей стране официально. Сейчас это стало возможным благодаря параллельному им порту.

Речь идет о корейском автомобиле по цене 4,599 млн. рублей, именно такое объявление опубликовано на одном из классифайдов. Дилер из Волгограда за эту сумму предлагает модель в версии N-Line с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 250 л.с.

Привод – передний, коробка передач – автоматическая. N-Line подразумевает специальный внешний спортивный пакет от Hyundai, включающий в себя более агрессивные передний и задний бамперы, колесные диски, просроченные сиденья, крыша черного цвета.

Модель для российского рынка оснащена различными электронными ассистентами безопасности, включая ABS, ESP, систему помощи при торможении (BAS; EBD) и антипробуксовочную систему (ASR). Есть также камера с обзором 360 градусов, круиз-контроль, панорамный люк и передние сидения с подогревом и вентиляцией.