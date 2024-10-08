Представлен первый в мире Lamborghini Revuelto с двойным турбонаддувом

Тюнинг-ателье Underground Racing готовит настоящий прорыв в мире суперкаров, создавая первую в мире версию Lamborghini Revuelto с двойным турбонаддувом. Стандартный Revuelto уже впечатляет мощностью в 1015 л.с. благодаря комбинации атмосферного V12 и трех электромоторов, разгоняясь до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Однако для специалистов Underground Racing этого оказалось недостаточно.

© Lamborghini

Их цель — увеличить мощность автомобиля до невероятных 2000 л.с., что в два раза превышает заводские характеристики модели и делает его значительно мощнее конкурентов, таких как McLaren W1 (1258 л.с.) и Bugatti Tourbillon (1775 л.с.). Ожидается, что такая модификация позволит Revuelto разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Одним из ключевых технических вызовов стало усиление трансмиссии, поскольку стандартная коробка передач не рассчитана на такую мощь. По данным SPEEDME.RU, в данный момент проект находится в стадии разработки, но вскоре модернизированный суперкар планируется испытать на треках, где будут проведены тесты на ускорение и, возможно, организованы гонки против других суперкаров.

Скорее всего, этот 2000-сильный Revuelto превзойдет даже таких признанных лидеров, как McLaren и Bugatti, и станет новым эталоном в мире гиперкаров.