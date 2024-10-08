Эксперт рассказал о будущем европейского автопрома

Введение пошлин на китайские электрокары означает начало торговой войны. Автоэксперт Максим Кадаков называет введение ЕС пошлин на китайские электромобили нарушением принципов свободной торговли. С точки зрения торговых законов, эта мера выглядит необоснованной. Ни о какой справедливой конкуренции речи нет, констатирует он.

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Самое главное, что введение пошлин никак не решает проблемы автомобильной промышленности Европы. И европейцы это скоро поймут, но им придётся повышать пошлины и дальше, чтобы европейский автопром мог конкурировать с китайскими электромобилями. А то, что Китай сумеет справиться с пошлинами, Кадаков не сомневается.

ЕС не подумал только о том, что их решение и есть начало торговой войны с Китаем. Чем это может обернуться для европейского рынка, пока говорить сложно, так как Китай обладает определенными рычагами воздействия.

Говоря о перспективах европейского авторынка, специалист предположил, что желание быстрого перехода на электромобили будет «самоубийством для европейского автопрома, который и так терпит кризис».

«Пройдет какое-то время, и все эти громкие лозунги о переходе только на электрические автомобили начнут немножко отодвигаться с 2030 на 2035 год, потом — далее. Я думаю, что будет пересмотрена энергетическая доктрина», — считает эксперт.

Всё может ухудшиться, если европейскую политику в дальнейшем возглавят люди далёкие от понимания происходящего вокруг, резюмировал он.