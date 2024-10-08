В Санкт-Петербурге представили Lada Vesta на новом виде топлива

В Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме компания ГК АТС представила Lada Vesta с экспериментальной системой газобаллоного оборудования. Об этом сообщает издание «Автоброкер Клуб».

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Отмечается что потребляющий как бензин, так и сжатый природный газ автомобиль оснащен специальными адсорберами, которые позволяют сохранять объем заправляемого газа, снижая при этом уровень давления, что влияет на повышение безопасности при возможном разрыве баллона.

Решение также позволило уменьшить размеры баллона для метана.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Новую версию должны представить в 2024 году.