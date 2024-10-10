Продажи BMW и Mercedes падают в КНР на фоне снижения спроса на роскошь

Продажи за третий квартал автомобилей германских компаний BMW и Mercedes-Benz в Китае резко обвалились на фоне снижения спроса на роскошь и слабого внутреннего потребления. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его информации, продажи автомобилей BMW и Mini упали почти на 30%, что стало самым резким падением за три года. Реализация Mercedes также сократилась на 13%, из-за слабого спроса на модели S-Class и Maybach. Ситуация для германских компаний может ухудшиться еще сильнее на фоне усиления торгово-экономического напряжения между Китаем и Евросоюзом, считает агентство.

Евросоюз 4 октября повысил пошлины на импорт китайских электромобилей, закрепив максимальную ставку на уровне 35%. Китай расценил это решение как акт протекционизма и объявил о введении ответных мер на европейскую продукцию. Министерство коммерции КНР 8 октября заявило, что ведет антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении сельскохозяйственной продукции из Евросоюза и рассматривает возможность повышения импортных пошлин на автомобили с большим объемом двигателя из ЕС.