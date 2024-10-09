Некоторые дилеры в России продают китайские автомобили ниже официальных цен

С начала октября действует новая шкала тарифов утилизационного сбора. Некоторые марки уже проиндексировали ценники на свои модели, представленные модели, другие заняли выжидательную позицию, но эксперты говорят, что большая корректировка стоимости ещё впереди. Сайт Autonews проинспектировал дилеров, выяснив, что некоторые модели несмотря на рост утильсбора продаются дешевле рекомендованной розничной цены.

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Например, после 1 октября 2024 года РРЦ на Chery Tiggo 4 Pro составляет 2 130 000 рублей, у одного из дилеров паркетник удалось найти дешевле - за 1 900 000 рублей.

В одном из центров удалось найти BelGee X50 дешевле, чем рекомендованная цена до роста утильсбора, - 2,3 млн рублей. Сейчас модель оценивается минимум в 2 343 000 рублей. Changan CS35 Plus стоит 2,4 млн рублей, но благодаря локальной скидке ретейлера, машину можно купить на 250 тысяч рублей дешевле. Чуть меньше скидка - 50 тысяч рублей - у кроссовера Omoda C5, и менеджер предложил "бонусы" в виде комплекта зимней резины.

Цены на локализованный Haval Jolion и "Москвич 3" пока остаются без изменений. Дилеры "Москвича" и Geely предупредили о повышении стоимости в ближайшем времени.

Другими словами, ситуация остаётся без изменений: изучая предложения всех игроков рынка, можно значительно выгадать, купив авто даже ниже рекомендованной розничной цены.