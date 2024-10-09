АвтоВАЗ не будет разрабатывать новую Niva Legend

У компании нет таких планов, сказал ее вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете». По его словам, в разработке следующего поколения внедорожника-долгожителя нет необходимости: выпускаемая в текущем виде «Нива» все еще пользуется хорошим спросом и даже находится в дефиците.

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«Может быть, у кого-то и есть. Но у нас точно нет. По поводу существующей машины - стоит сказать, что классическая Niva до сих пор в дефиците», — сказал Костромин о планах выпустить новую «Ниву». Главное для компании — не испортить легендарную модель, добавил он.

Однако от обновлений внедорожника АвтоВАЗ не отказывается. Так, в следующем году Legend и Niva Travel получат 1,8-литровый двигатель. В два раза увеличится объем производства «хардкорной» Niva Bronto, которая популярна у покупателей.

Также на рынок выйдет Niva Sport. Инсайдеры сообщают, что спортивная «Нива» уже пошла в серийное производство: на дороге сняли трехдверку с номером м657тр763, которая зарегистрирована в ГИБДД как Niva Sport со 144-сильным двигателем. Однако «заряженный» внедорожник будет нишевым и, вероятно, мелкосерийным продуктом.

В ходе последнего обновления Niva добавили светодиодную оптику. Недавно модели пообещали еще «кое-что новое», отметив, что изменения будут точечными. Возможно, речь идет об унификации с Travel: АвтоВАЗ собирался взять лучшие технические решения Legend и Travel и применить их к обеим моделям.