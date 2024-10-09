Rolls-Royce обновила седан Ghost

Компания Rolls-Royce представила обновлённый Ghost. Седан немного изменился внешне, например получил другие фары и фонари, обзавелся новой кузовной краской, мультимедиа последнего поколения и новыми материалами отделки салона. Как и прежде своим клиентам Rolls-Royce предложит три версии Ghost: обычную, удлиненную Extended и «заряженную» Black Badge.

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Седан Ghost Series II демонстрирует самую лаконичную форму изобразительного языка Rolls-Royce. Главный элемент передка — подсвеченная решетка-пантеон, обрамленная новыми фарами с выразительными росчерками ходовых огней. Изменен рисунок фонарей — теперь они напоминают оптику купе Spectre; расширен ассортимент колесных дисков и добавлена новая кузовная краска Mustique Blue. Своё название она берет от частного острова Мюстик в Карибском море и отсылает к цвету Phantom II Continental Генри Ройса.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

В салоне — новая мультимедиа на операционной системе Spirit, экран которой прикрыт стеклом во всю ширину передней панели. Задние пассажиры могут подключать к своим дисплеям до двух гаджетов для стриминга музыки или видео, а также Bluetooth-наушники. В центральной консоли между сиденьями спрятаны несколько разъемов USB-C, кроме того, есть точка доступа Wi-Fi. Аудиосистема «Призрака» получила новый 1400-ваттный усилитель, а аналоговые часы — декор в виде миниатюрной статуэтки «Дух экстаза».

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Вставки на передней панели и в дверях впервые сделаны из деревянного шпона Grey Stained Ash с металлическими частицами, создающими эффект мерцания. Сиденья, как и на обновленном Cullinan, обиты бамбуковой тканью Duality Twill, потребовавшей больше года разработки. В качестве альтернативы предложена кожа, на которой с помощью микроперфорации создадут детализированный трехмерный рисунок. Обшивка одного салона занимает 20 часов, и на него уходит почти 18 километров ниток.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

В движение обновленный седан приводит прежний битурбодвигатель V12 6.75, развивающий 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, подключенный к навигационной системе и заранее адаптирующий стратегию переключений под особенности маршрута. Привод у «Призрака» полный. Помимо обычного седана, в семейство входят удлиненный Ghost Extended Series II и бунтарский Black Badge Ghost Series II, чей двигатель форсирован до 600 сил и 900 Нм момента.